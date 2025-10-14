Машина сбила пешехода перед ТЦ в Баку - ВИДЕО
В Баку легковой автомобиль сбил пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.media, кадры инцидента распространены в социальных сетях.
Авария произошла в Наримановском районе столицы, напротив торгового центра "Metropark".
По информации, женщина-пешеход получила тяжелые травмы.
В ответ на запрос Yeni Sabah из ТӘBİB сообщили, что 14 октября примерно в 12:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Наримановского района в связи с дорожно-транспортным происшествием.
По информации, бригада скорой помощи немедленно была направлена на место происшествия.
"Бригада скорой помощи оказала первоначальную медицинскую помощь 29-летней женщине, которая получила множественные травмы, и она была госпитализирована в Клинический медицинский центр", - сообщили в ТӘBİB.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре