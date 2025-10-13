Президент Египта прокомментировал соглашение по Газе

Соглашение по сектору Газа открывает путь к созданию Палестинского государства и его сосуществованию с Израилем в условиях мира.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе.

"Это соглашение приведёт к реализации решения, которое обеспечит мирное сосуществование Государства Израиль и Государства Палестина", - подчеркнул ас-Сиси.