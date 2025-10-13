https://news.day.az/world/1787916.html Президент Египта прокомментировал соглашение по Газе Соглашение по сектору Газа открывает путь к созданию Палестинского государства и его сосуществованию с Израилем в условиях мира. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе.
Президент Египта прокомментировал соглашение по Газе
Соглашение по сектору Газа открывает путь к созданию Палестинского государства и его сосуществованию с Израилем в условиях мира.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе.
"Это соглашение приведёт к реализации решения, которое обеспечит мирное сосуществование Государства Израиль и Государства Палестина", - подчеркнул ас-Сиси.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре