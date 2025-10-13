Пересмотрена теория происхождения самого большого кратера на Луне

Новый анализ формы кратера Южный полюс - Эйткен (SPA) на Луне показал, что он мог образоваться в результате удара астероида с северного, а не с южного направления, как считалось ранее. Об этом сообщается в исследовании команды Университета Аризоны.

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в журнале Nature.

Кратер SPA расположен на обратной стороне Луны и считается самым древним и крупным ударным бассейном в Солнечной системе. Его возраст оценивается примерно в 4,3 миллиарда лет. Ранее предполагалось, что кратер был сформирован астероидом, ударившим под углом с юга, что объясняло асимметрию распределения пород внутри впадины.

В ходе нового исследования ученые взяли в расчет топографические данные, гравитационные измерения и модели толщины лунной коры. Оказалось, что кратер имеет коническую, каплевидную форму, сужающуюся к югу. Такая геометрия указывает на то, что астероид, вероятно, двигался с севера в южном направлении, скользя по поверхности Луны.

Для проверки гипотезы ученые сравнили форму кратера SPA с другими известными ударными структурами, включая марсианские кратеры Эллада и Утопия, происхождение которых изучено более подробно. Сходство между ними укрепило предположение о северном направлении удара.

Если выводы подтвердятся, это поможет лучше понять, как распределялись породы в недрах Луны и как происходило их охлаждение после образования Луны из магматического океана. Также это означает, что породы по краям впадины SPA могут содержать фрагменты из глубоких слоев Луны, которые ранее не были доступны для анализа.

Предстоящая миссия NASA "Артемида -III", планирующая посадку экипажа в районе SPА, может предоставить новые данные о структуре лунной коры и наличии водяного льда в этих районах. Однако, по словам Махеша Ананда из Открытого университета Великобритании, окончательные выводы можно будет сделать только после доставки образцов с места удара на Землю.