В Баку обновляют автобусы на этом маршруте

На автобусном маршруте №93, соединяющем железнодорожную станцию Сабунчу в Баку с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу" и станцией метро "Дернегюль", обновляется автопарк.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), с 14 октября на линию выйдут 10 современных автобусов марки King Long, оснащённых экологически чистой технологией CNG.

После ввода новых автобусов интервал движения составит 11-12 минут. Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме, а стоимость поездки установлена на уровне 0,60 маната.

Отмечается, что обновление автобусов на маршрутах проводится поэтапно с целью повышения качества обслуживания пассажиров в системе общественного транспорта.

