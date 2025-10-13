Акции Xiaomi рухнули после очередного ДТП с участием ее электромобиля

Акции китайской Xiaomi рухнули на 7,5% в ходе торгов в Гонконге в понедельник после сообщений СМИ о дорожно-транспортном происшествии с участием выпущенного ею электромобиля SU7.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, согласно материалам китайских СМИ и пользователей соцсетей, на которые ссылается Bloomberg, в результате ДТП в городе Чэнду на юго-западе Китая автомобиль загорелся, и несколько людей безуспешно пытались открыть его двери, чтобы спасти находящихся внутри.

Пока неизвестно, был ли кто-либо в машине помимо водителя.