Астрономы идентифицировали фосфин в спектре коричневого карлика

Ученые с помощью телескопа Джеймс Уэбб (JWST) обнаружили фосфин на поверхности коричневого карлика Wolf 1130C.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, открытие астрономов из Северо-Западного университета опубликовано в журнале Science.

Отмечается, что фосфин состоит из молекул фосфора и водорода. Она нестабильна в атмосфере. На газовых гигантах, таких как Юпитер и Сатурн, фосфин образуется глубоко внутри планет и поднимается вверх быстрее, чем разрушается. На Wolf 1130C фосфин был обнаружен с концентрацией около 0,1 части на миллион.

Многие коричневые карлики не содержат фосфин, несмотря на то, что он должен быть в их атмосфере. Ученые полагают, что это может быть связано с химическим составом космических тел. В частности, Wolf 1130C, Юпитер и Сатурн имеют низкое содержание "тяжелых элементов", что способствует формированию фосфина и облегчает его обнаружение.

В результате находки существование жизни на Венере стало менее вероятным. На Земле фосфин вырабатывают анаэробные организмы, поэтому молекула газа считается возможным биомаркером. Однако в атмосферах газовых гигантов и коричневых карликов данный газ возникает за счет неравновесных химических реакций в глубинных слоях, где давление и температура в тысячи раз выше земных.