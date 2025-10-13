Индийского преступника задержали в Баку

В Баку в международном аэропорту Гейдар Алиев был задержан Рашид Каблевала, обвиняемый в совершении ряда преступлений в Дели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, разыскиваемый Каблевала был задержан при перелете из Стамбула в Баку и передан сотрудникам Государственной службы миграции.

В качестве причины задержания указаны несоответствия в проездных документах.

По информации, соответствующие органы Индии в настоящее время работают над вопросом его возвращения на родину.

Также уточняется, что пока неизвестно, был ли задержанный помещен под арест в Баку или находится под контролем властей.