В WhatsApp для iPad появились новые функции

В последней бета-версии WhatsApp для iOS с номером сборки 25.29.10.72 появились признаки внедрения новой боковой панели в интерфейс версии мессенджера для iPad. Эта боковая панель будет полностью повторять дизайн, уже успешно реализованный в приложении WhatsApp для Mac.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI).

В версии для настольных компьютеров Mac эта боковая панель доказала свою практичность, организуя различные разделы в единой, легкодоступной колонке в левой части экрана, что значительно упрощает переключение между вкладками и делает навигацию более естественной для больших дисплеев. Перенос этого подхода на iPad обеспечит единообразие в работе с мессенджером на разных платформах.

В настоящее время WhatsApp для iPad использует компактную нижнюю панель вкладок, которая была разработана в первую очередь для iPhone. На большом экране iPad эта панель занимает слишком мало места, концентрируя все элементы в узкой области внизу, что делает навигацию менее эффективной и нарушает визуальный баланс интерфейса. В отличие от этого, вертикальная боковая панель позволит более рационально использовать пространство дисплея iPad, обеспечивая быстрый доступ к разным разделам без ущерба для общей компоновки.

Таким образом, внедрение сайдбара - это не только вопрос удобства, но и стремление к визуальной гармонии. На широком экране iPad левосторонняя панель поможет распределить элементы более сбалансированно и дружелюбно для пользователя. Отказываясь от ограничений нижней панели, эта функция призвана оптимизировать навигацию и сделать ключевые разделы более доступными, максимально используя возможности большого дисплея планшета.

Более того, такая структура закладывает основу для будущего развития. Хотя сейчас в боковой панели размещены основные разделы, такие как "Чаты", "Звонки", "Сообщества" и "Настройки", в будущем на этой базе можно будет легко интегрировать новые ярлыки и быстрый доступ к только что анонсированным функциям.