Азербайджан, Россия и Иран отрабатывают технологии мультимодального контейнерного сервиса в рамках Западного маршрута.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в ходе трёхсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией в Баку.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить азербайджанскую сторону за организацию нашей трёхсторонней встречи по вопросам инфраструктурного сотрудничества, направленного на укрепление транспортной связности в регионе. Также хотел бы поблагодарить иранскую сторону за то, что нашли возможность приехать с такой представительной делегацией. И хотел бы выразить признательность обеим сторонам за совместную работу, которую мы проводим по развитию Западного маршрута Международного транспортного коридора Север-Юг. Успех этой работы зависит от наших совместных усилий", - сказал он.

Оверчук отметил, что Азербайджан, Россия и Иран вместе работаю над вопросами повышения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска.

"В конце прошлого года с азербайджанской стороной подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях развития транзитных перевозок по коридору Север-Юг, основная цель которого - формирование стабильного грузопотока. С Иранской стороной реализуется соглашение от 2023 года по строительству железнодорожного отрезка Решт-Астара. Ведутся спутниковые измерения, идут работы по нивелировке, проводится обработка результатов. В рамках Западного маршрута коридора Север-Юг железные дороги России, Азербайджана и Ирана отрабатывают технологии мультимодального контейнерного сервиса", - сказал он.