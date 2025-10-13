В Азербайджане подешевели китайские автомобили

В Азербайджане наблюдается снижение цен на автомобили китайского производства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər TV, стоимость автомобилей 2024 года выпуска с нулевым пробегом оказалась на 1000-2000 манатов выше, чем цена аналогичных моделей и комплектаций 2025 года. То есть, несмотря на то что год выпуска становится новее, цены постепенно снижаются.

По словам продавцов, у этой разницы в стоимости есть несколько причин. Одним из основных факторов является большое разнообразие моделей на китайском рынке.

Продавцы отмечают, что в зависимости от модели разница в цене варьируется от 200 до 1000 долларов, а в некоторых случаях стоимость снижается почти на 3500-4000 манатов.

Кроме того, на изменение цен влияет и сезонный фактор, связанный с поставками автомобилей из Китая в Азербайджан. В результате на рынке наблюдается ценовая неоднородность.

Подробнее в сюжете: