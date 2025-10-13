Объявлены сроки завершения строительства нового автомобильного моста Агбенд-Кялале

Согласно межправительственному меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Азербайджаном и Ираном в марте 2022 года, новый автомобильный мост Агбанд-Кялале, строительство которого ведётся на реке Араз, станет важной частью стратегической транспортной инфраструктуры региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трёхсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Заместитель премьер-министра сообщил, что строительство моста, являющегося важным компонентом Аразского коридора, планируется завершить к концу текущего года, а вместе с соответствующей погранично-таможенной инфраструктурой - в первом квартале следующего года.