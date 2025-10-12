В Китае пригрозили США контрмерами

В Китае власти примут решительные контрмеры в случае повышения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пошлин на товары из КНР на 100 процентов. Об этом проинформировало Министерство коммерции Китая на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Упомянутое заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов", - говорится в комментарии.

Также в сообщении сказано, что угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае - это не лучший способ взаимодействия с Китаем.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее увеличит на 100 процентов размер таможенных пошлин в отношении Китая. Политик также пожаловался, что Пекин занял "исключительно агрессивную позицию".