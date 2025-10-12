В Копенгагене отметили пятую годовщину Победы и 140-летие со дня рождения Узеира Гаджибейли

В копенгагенском культурном центре Albertslund состоялось мероприятие, посвященное пятой годовщине Победы в Отечественной войне и 140-летию со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное Датско-азербайджанским обществом "Vətən" при поддержке Государственного комитета по делам диаспоры, прошло по инициативе проживающей в Швеции азербайджанской пианистки Айнур Меликовой.

В концерте приняли участие более 200 любителей музыки - представители азербайджанской и турецкой диаспор, а также многочисленная датская публика.

Мероприятие открылось приветственной речью председателя Датско-азербайджанского общества "Vətən" Мехрибан Сафар Алиевой, которая подчеркнула значение этого события, объединившего музыку и национальную гордость. Она отметила, что подобные инициативы играют важную роль в популяризации азербайджанской культуры в Европе.

Мехрибан Сафар Алиева напомнила, что пять лет назад азербайджанский народ, сплотившись в единый кулак, освободил свои земли и открыл новую страницу в истории страны. "Победа - это символ уважения к прошлому и веры в будущее, а музыка - это голос этой Победы", - сказала М. С. Алиева.

Выступивший затем первый секретарь посольства Турции в Дании Озгюр Кафадар поприветствовал гостей и подчеркнул значимость мероприятия.

На мероприятии в исполнении пианистки Айнур Меликовой, прибывшей из Азербайджана оперной певицы Айтадж Шихализаде и шведской флейтистки Катрин Юханссон прозвучали произведения азербайджанских и скандинавских композиторов.

Наряду с произведениями Узеира Гаджибейли, были также исполнены сочинения последователей его музыкальной школы - Арифа Меликова, Фикрета Амирова и Ниязи.