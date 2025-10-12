Cостоялся чемпионат Азербайджана по триатлону

В Пираллахы, прошел чемпионат Азербайджана по триатлону, организованный Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией Азербайджана триатлона.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных возрастных категорий. Турнир стал настоящим спортивным праздником как для профессионалов, так и для юных триатлонистов. Участники преодолели заплыв в водах Каспийского моря, а затем показали свои способности на фоне живописной природы Пираллахы.

Юные спортсмены соревновались на дистанции суперспринт (375 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег), а взрослые - на дистанции спринт (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег).

Проведение подобных турниров способствует развитию триатлона в Азербайджане, популяризации здорового образа жизни и воспитанию нового поколения спортсменов. Соревнование прошло на высоком уровне, с соблюдением всех мер безопасности и комфортных условий для участников.

Победители чемпионата:

Мужчины:

1 место - Али Рзазаде

2 место - Тамерлан Мусаев

3 место - Турал Атакишиев

Женщины:

1 место - Лейла Абдулазизова

2 место - Клара Марешкова

Призы победителям вручили начальник сектора спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Аслан Салахзаде, генеральный секретарь Федерации Азербайджана триатлона Сеймур Гусейнов, пресс-секретарь Санубар Иманова, главный тренер национальной сборной Александр Мордасов и директор клуба Trikids Baku Нурали Мамедов.

Победители также получили денежные премии от главного спонсора соревнований - компании ALUFAR.