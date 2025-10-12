В Баку состоялся кулинарный фестиваль «Европейская кухня»

11 октября представительство Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане совместно с посольствами государств-членов провело третий кулинарный фестиваль "Европейская кухня".

Целью мероприятия, проходившего под открытым небом, была демонстрация европейской кухни азербайджанской общественности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, временный поверенный в делах ЕС в Азербайджане Гедиминас Варанавичюс, выразив восхищение кулинарными традициями и гостеприимством нашей страны, приезжих в Азербайджан из-за рубежа, сказал: "Мы рады провести в Баку в третий раз кулинарный фестиваль "Европейская кухня". Приглашаем всех присоединиться к нам в этом уникальном путешествии, которое мы организовали в кулинарный мир европейских стран, и насладиться незабываемым вкусом угощений, программой живой музыки, кулинарными викторинами и многим другим. Уверен, что этот новый культурный опыт побудит вас узнать больше о Европейском Союзе и государствах-членах".

Во время мероприятия посольства Бельгии, Франции, Греции, Литвы, Польши, Словакии, Испании, Швеции и Украины ознакомили гостей с кухнями своих стран.

На стенде представительства ЕС были продемонстрированы мастер-классы с участием известных кулинарных блогеров Эльмиры Гадировой и Назакет Джафаровой. Местные фермеры при поддержке проекта ЕС выставили на продажу выращенные ими органические продукты питания.

Также были проведены викторины, победители которых наряду с другими наградами получили книгу "Европейская кухня", состоящую из сборника традиционных рецептов, изданного представительством Евросоюза и переведенного на азербайджанский язык со стороны 27 стран-членов ЕС. Издание также доступно в электронной форме на веб-странице представительства ЕС в Азербайджане.

Во время мероприятия также состоялись церемонии награждения кулинарного конкурса европейских блюд и рисунков, организованные страницей Azeri Home Chef в Facebook. Здесь также были представлены блюда, приготовленные участниками конкурса. Фестиваль сопровождался концертом местных музыкантов, выступавших на азербайджанском и европейских языках.