В Австралии женщина установила рекорд по количеству подтягиваний за час

Австралийская спортсменка, офицер полиции Джейд Хендерсон установила новый мировой рекорд, выполнив 733 подтягивания за один час. Таким образом, она побила достижение своей соотечественницы Евы Кларк, установленное в 2016 году и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.