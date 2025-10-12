https://news.day.az/sport/1787541.html

В Австралии женщина установила рекорд по количеству подтягиваний за час - ВИДЕО

Австралийская спортсменка, офицер полиции Джейд Хендерсон установила новый мировой рекорд, выполнив 733 подтягивания за один час. Таким образом, она побила достижение своей соотечественницы Евы Кларк, установленное в 2016 году и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.