"Ара, как смешна Армения": про Ким Кардашьян и "Тупого Гаго"

Автор: Акпер Гасанов

Существует байка, что Пушкин, прочитав гоголевские "Мертвые души", воскликнул: "Боже, как гру­стна наша Россия". Предположу, что сегодня, глядя на политические кульбиты, творящиеся в соседней Армении, у многих ее граждан возникнет потребность констатировать: "Ара, как смешна наша Армения". И они будут правы.

Потому, что там мелочность претензий контрастирует с масштабом вызовов. Потому что к власти соседней страны вновь рвутся те, кто когда-то сам довел страну до нищеты, зависимости и самоизоляции. И потому что на авансцене - персонаж, которого публика знает вовсе не как "успешного предпринимателя" или "оппозиционного политика", а как Гагика Царукяна, более известного под незабвенной кличкой "Тупой Гаго".

Итак, партия "Демократическая альтернатива" Сурена Суренянца объявила о присоединении к инициативе "Предложение Армении", продвигаемой тем самым олигархом Гагиком Царукяном. Армянские СМИ осторожно пишут, что к проекту может примкнуть и партия "Страна для жизни", хотя ее соучредитель Месроп Аракелян дипломатично заявил: "Официальных обсуждений не было". Но тенденция очевидна: идет сбор политического лома, попытка сварганить "широкий фронт" против действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Сам Царукян подает это как "инициативу гражданского единения", как "новую платформу для развития страны". На деле же всё больше похоже на реинкарнацию старой кочаряно-саргсяновской школы, где под патриотическими лозунгами скрываются личные интересы, страх потерять остатки влияния и жажда реванша. Кризис жанра - он такой.

По сведениям армянских СМИ, команда проекта активно ведёт переговоры с экспертами, дипломатами и бывшими чиновниками. Среди упомянутых имен - бывший министр иностранных дел Ара Айвазян, покинувший пост в 2021-м на фоне послевоенной турбулентности. Очевидно, что Царукян стремится придать своему проекту видимость "интеллектуального центра", хотя на деле речь идет о весьма прагматичном союзе людей, давно потерявших доверие общества.

И тут стоит напомнить, что сам Гагик Царукян - фигура, мягко говоря, одиозная. Его биография изобилует скандалами, уголовными историями и анекдотами. В молодости он успел побывать в местах не столь отдаленных - был осужден за участие в групповом изнасиловании, что, впрочем, не помешало ему в дальнейшем превратиться в миллиардера и покровителя армянского спорта.

В какой еще стране, кроме Армении, человек с таким послужным списком мог бы всерьез претендовать на роль "спасителя нации"? Сам Царукян, разумеется, изображает из себя "народного героя", щедрого мецената и "отца армянского бизнеса". Но за внешним лоском виден тот же "Тупой Гаго" из девяностых - человек, привыкший решать вопросы грубой силой и наличными, а не интеллектом и идеями.

Когда-то Серж Саргсян показал ему место. Это была классика жанра: стоило Царукяну проявить политические амбиции, как Сержик легко и изящно поставил Гаго в позу одного летнего знака Зодиака. После публичного унижения и обысков в его структурах Царукян на время исчез из политики, чтобы вернуться -, чтобы вновь продемонстрировать потуги в деле поднятия армянской политической штанги.

Он выбирает себе место в кружке тех, кто обещает "спасти Армению от Пашиняна". Глядя на этот кружок понимаешь, что Армения живет в режиме аудиокассеты, пленку которой "зажевал" магнитофон. На манеже - все те же. Это - Левон Тер-Петросян, первый президент, вечно тоскующий по своей утраченной эпохе и цитирующий древних философов вместо того, чтобы признать собственные ошибки.

Это - Роберт Кочарян, при котором коррупция и клановость достигли апогея, а убийства на центральной площади Еревана в 2008 году навсегда вписали его имя в печальный список армянской истории. Это и, как бы это смешно не прозвучало, - Серж Саргсян, которого смела та самая "шашлычная революция", в результате которой к власти пришел Никол Пашинян.

И вот к этой троице, покрытой политическим нафталином, добавляется Царукян - с его бицепсами, орденами, зверопарком и судебным прошлым. Это и есть та "альтернатива", которую готовят к выборам 2026 года? Выглядит, мягко говоря, смешно. В том числе и потому, что армянскому обществу, пережившему поражение в войне экономический кризис и десятилетия самоизоляции снова предлагают поиграть в "олигархическую лотерею".

Да, у граждан Армении накопилось немало вопросов к Пашиняну лично и ко всей действующей власти. Но, сегодняшняя оппозиция в Армении - это цирковая труппа, где каждый играет давно надоевшую роль. За каждым из них стоят бизнес-интересы, олигархические связи, и, как правило, прямая зависимость от внешних игроков. Не случайно многие из них активно взаимодействуют с пророссийскими сетями влияния.

Иронично комментируя все происходящее можно констатировать, что даже Ким Кардашьян, получи она право выдвигаться в депутаты армянского парламента или в президенты Армении, имела бы больше шансов на успех, чем вся эта камарилья вместе взятая. Не потому что у нее больше денег или популярности, а потому что у неё хотя бы нет политического прошлого, пахнущего нафталином и позором.