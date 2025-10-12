https://news.day.az/officialchronicle/1787546.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Испании Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Испании Филиппу VI. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Ваше величество...
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Испании Филиппу VI.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Испания.
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Испании - постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.
