В Сумгайыте произошел пожар в жилом здании

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом здании, расположенном в городе Сумгайыт, во 2-м микрорайоне, на улице Н.Нариманова.

Как сообщили Day.Az в МЧС, по полученному сообщению на место происшествия были оперативно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Сумгайытского регионального центра МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, произошедшее в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома, было локализовано и потушено в короткие сроки, не допустив распространения огня и его перехода на другие квартиры.

В результате пожара сгорели горючие конструкции квартиры на площади 13 м² из общей площади 45 м², а из-за высокой температуры расплавился двигатель кондиционера, установленного на пятом этаже. Остальная часть квартиры и другие помещения были защищены от огня.

Во время пожара с помощью специальной техники - автолестницы - с балкона пятого этажа были спасены один ребенок и две женщины, оказавшиеся в безвыходном положении.