Ученые зафиксировали слабые возмущения магнитного поля Земли

В субботу, 11 октября, на Земле наблюдаются незначительные возмущения геомагнитного поля. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалистов, это первые признаки воздействия корональной дыры на Солнце, влияние которой в полной мере проявится 12 октября.

Ученые отметили, что сейчас фиксируется легкое "штормление", но магнитных бурь пока нет. Основной поток солнечного ветра от корональной дыры, по их оценке, достигнет Земли не раньше понедельника. Однако уже сейчас на планету воздействует плотный фронт солнечного ветра, движущийся на границе дыры.

В лаборатории пояснили, что солнечный ветер распространяется быстрее скорости звука и "сгребает" перед собой плотный слой газа, который прибывает за 1-2 дня до основного потока плазмы.

По прогнозу специалистов, нынешние возмущения должны прекратиться в течение ближайших часов, а общее усиление активности ожидается после роста скорости солнечного ветра. Учёные добавили, что серьёзных магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается.