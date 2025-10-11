Дорожная полиция обратилась к водителям

В настоящее время на территории страны наблюдаются неблагоприятные погодные условия, сопровождающиеся сильным ветром, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что в связи с ожидаемым увеличением интенсивности движения на автомагистралях в выходные дни, водителям, выезжающим в путь на личных автомобилях, а также занимающимся пассажирскими перевозками, рекомендуется быть особенно внимательными при неблагоприятной погоде, контролировать скорость движения, избегать поездок на неисправных транспортных средствах и строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании.

"Кроме того, учитывая, что ветреная и дождливая погода особенно опасна для лиц, управляющих мопедами и мотоциклами, обращаемся к ним с просьбой проявлять особую осторожность", - говорится в обращении.

