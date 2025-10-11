Автор: Лейла Таривердиева

27 сентября, в День памяти, Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса. Все медиапространство облетели кадры, где глава государства держит за руку маленькую девочку во время осмотра комплекса. Этой девочкой была 7-летняя Нилай Алиева, потерявшая обоих родителей во время ракетного обстрела Гянджи Арменией 11 октября 2020 года и сама чудом выжившая под завалами.

Нилай потеряла мать, отца и бабушку. Сиротами в ту страшную ночь стали четверо маленьких гянджинцев, в том числе она.

В ночь с 10 на 11 октября ВС Армении нанесли ракетный удар по мирно спящей Гяндже. Город располагался далеко от линии фронта, но в течение 44 дней войны четырежды подвергся бомбардировке. Расположенная в 80 километрах от линии фронта Гянджа подвергалась ракетным обстрелам пять раз. В результате этих беспощадных атак погибли 26 мирных жителей, в том числе 6 детей, были ранены 142 мирных жителя. После варварской бомбардировки Гянджи 17 октября статистика гибели мирных жителей в обстреливаемых азербайджанских городах выросла: около 60 убиты, 270 получили ранения.

Прошло пять лет, но мы все еще помним, с каким безразличием воспринял мир эти новости с Южного Кавказа. Тот самый мир, который неустанно говорит о трагедиях мирных граждан Украины, а теперь шумит и рыдает об участи детей Газы. Боль и горе жителей азербайджанской Гянджи, Барды, Тертера не нашли отклика в сердцах мировой общественности. Они были мировой общественности неинтересны. Погибшие в Гяндже от армянских ракет люди не удостоились и сотой доли того внимания мира, какое мы наблюдаем к другим конфликта. Армения не была никем осуждена, преступнику не было указано на его преступление.

Вместо этого мы слышали неуместные призывы к прекращению огня. А особо бессовестные старались уровнять ответственность и даже умудрялись обвинить азербайджанскую сторону в размещении в жилых кварталах военных объектов. Это была бессовестная ложь проармянской пропаганды, пытавшейся оправдать своих любимцев. Однако в превращенных в руины кварталах не было никаких военных целей. Задачей армянской стороны было причинить как можно больше разрушений и вызвать панику среди граждан, заставить их бросать свои дома и бежать. Но гянджинцы не тронулись со своих мест. Методы, успешно применявшиеся агрессором в Первую карабахскую войну, не возымели эффекта. Даже после варварской атаки 17 октября в городе не было паники. Люди знали, что они не одни - за ними стоит государство, сильная власть и мощная армия. Трагедии, наоборот, усилили решимость и стойкость азербайджанского народа.

Кровь родителей Нилай Алиевой не осталась на земле. Азербайджанская армия отомстила врагу на поле боя за каждого убитого мирного жителя. Такова была установка, данная Верховным главнокомандующим Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджанская армия не воевала с гражданским населением, не мстила мирным городам Армении за то, что сотворили ее вооруженные силы. За 44 дня войны ни один снаряд не упал ни на один населенный пункт на территории Армении. Азербайджан поражал только легитимные военные цели. Так, в ночь на 14 октября 2020 года было зафиксировано размещение нескольких оперативно-тактических ракетных комплексов с баллистическими ракетами на стартовой позиции на границе с оккупированным на тот момент Кяльбаджарским районом. Было установлено, что ОТРК нацелены на Гянджу, Мингячевир и ряд других населенных пунктов Азербайджана. Были приняты превентивные меры и ракетные комплексы были уничтожены.

После войны западная пропаганда долго шумела, тиражируя армянские фейки о якобы разрушениях и жертвах на территории Армении, об обстрелах гражданских объектов в тогда еще оккупированном Карабахе. Это была ложь, и об этом знали все. Чтобы отвлечь внимание от военных преступлений Армении, так называемые международные правозащитники пытались обвинять Азербайджан, освободивший свои земли и сделавший это с беспрецедентным гуманизмом по отношению к вероломному соседу. Оценки давались по следующей формуле "да, армяне совершили военное преступление, но азербайджанцы сами виноваты".

Сегодня все это уже не имеет значения. Мы все это прошли. Но пять лет это недолгий срок. За пять лет такие раны не заживают.

Хотя Нилай Алиева 11 октября 2020 года была еще очень мала, чтобы хорошо запомнить родителей и пережитый ужас, эта потеря останется в ее сердце навсегда. За будущее же можно быть спокойными. Гуляя по Мемориальному комплексу за руку с Президентом, она чувствовала защищенность. Нилай и другие гянджинцы, потерявшие близких от армянских бомб, могут быть уверены: подобное больше не повторится. Никогда.