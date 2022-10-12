Погибшие дети Гянджи как катализатор мировой справедливости

Автор: Лейла Таривердиева

В понедельник, 10 октября более десятка украинских городов подверглись ракетному обстрелу. В результате погибли 10 человек, еще 60 получили ранения.

Это горькая статистика боевых действий, и она не может оставить равнодушными. Война сама по себе явление страшное и беспощадное, но еще страшнее, когда гибнут не военные на поле боя, а мирные люди, дети, женщины и старики. Мишенями падающих на мирные города бомб, как правило, являются именно они.

Азербайджан, к сожалению, имеет свой опыт. Кому как не ему понять сегодняшнюю боль и слезы жителей обстрелянных украинских городов, потерявших близких в этот понедельник. Тем более тяжелы для нас эти новости из Украины, потому что два года назад в этот день, точнее, в ночь с 10 на 11 октября армянскими варварами был нанесен ракетный удара по мирно спящей Гяндже. Город располагался далеко от линии фронта, но в течение 44 дней войны четырежды подвергся бомбардировке, в результате чего погибли в общей сложности около 30 человек, 175 получили ранения.

Удар по Гяндже с территории Армении в ночь на 11 октября унес жизни 9 человек, 35 гянджинцев получили ранения различной степени тяжести. Но это была статистика лишь одного дня. А всего с 27 сентября по 11 октября 2020 года в результате артиллерийских и ракетных атак ВС Армении на гражданское население Азербайджана погибло 41 гражданское лицо, получили ранения 205 человек. После же удара ракетами Скад по этому городу 17 октября, статистика была обновлена: с начала войны погибли около 60 гражданских лиц, 270 получили ранения.

О разрушениях, причиненных армянской стороной мирным городам Азербайджана, мы сейчас говорить не будем. Стоит ли говорить о разрушенных домах, когда под бомбами гибнут дети?

Сегодня ужасы бомбежек переживают жители украинских городов. Мировые СМИ сообщают о трагических последствиях обстрелов, политики, общественные деятели и простые граждане выражают свое возмущение и поддержку. Мы в Азербайджане присоединяемся к этим голосам поддержки и возмущения. Обстрелы мирных городов это однозначно военное преступление, и молчать в этих случаях нельзя. И мы воспринимаем горе украинцев как свое собственное. Потому что никто не поймет чужую боль так, как сам переживший ее.

Соболезнуя близких погибших и желая выздоровления пострадавшим, мы все же не можем удержаться от параллелей. С начала боевых действий в Украине нам, к сожалению, приходится очень часто это делать. Возникают определенные вопросы, адресованные международной общественности, международным организациям и странам, которые громко и открыто выражают свои справедливые эмоции по поводу происходящего в Украине и называют вещи своими именами. Чего мы не наблюдали во время 44-дневной войны 2020 года.

К сожалению, приходится констатировать, что погибшие в Гяндже дети и старики не удостоились и сотой доли того внимания мира, какое мы наблюдаем сегодня. Ракеты, прилетевшие из Армении на мирно спящий город, лишили детей родителей и родителей детей, принесли горе в десятки семей. Но преступник так и не был назван по имени. Все эти организации и страны отделались обтекаемыми фразами и дежурными и совершенно неуместными призывами к прекращению войны и мирным переговорам. Даже были попытки уровнять стороны, хотя ВС Азербайджана не нанесли ни одного удара по гражданскому населению не только в Армении, но и на оккупированных территориях, то есть в зоне боев.

Между тем, обстрелы гражданских объектов и мирных граждан являются военным преступлением. Об этом говорит Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, также известная как четвертая женевская конвенция

Конвенция требует от сторон, участвующих в конфликте, проводить различие между гражданским населением и непосредственными участниками военных действий (комбатантами) с целью обеспечения защиты гражданского населения и гражданских объектов. Запрещены нападения как на гражданское население в целом, так и на отдельных мирных граждан. Нападения, согласно международному праву, должны быть направлены только против военных объектов.

Очень жаль, но никто, помимо настоящих друзей Азербайджана, не назвал Армению преступницей. Даже чудовищные кадры из Гянджи не заставили "цивилизованный" мир преодолеть предвзятость и фобии. Даже вот такие кадры, на которые и спустя два года невозможно смотреть без боли:

Азербайджан не нуждался ни в чьем сочувствии, он просто хотел справедливости. Азербайджанская армия сама наказала врага на поле боя за каждого убитого мирного жителя. Но в результате отсутствия хоть какого-нибудь адресного осуждения со стороны центров силы, армянская сторона практически до последних дней войны продолжала в бессилии и злобе бить по мирным азербайджанским городам, рассчитывая нанести как можно больше ущерба и вызвать панику среди населения. Назови все эти бессмысленные международные организации преступника преступником при первых ударах по Гяндже и Барде, возможно, этих варварских обстрелов и не было бы. Скажем даже больше - жесткая позиция мира, соответствующих мировых структур в отношении Армении, наказание ее как военного преступника, возможно, предотвратило бы сегодняшние преступления. А если говорить всю правду до конца, то справедливое отношение к агрессору и жертве агрессии в начале 90-х могло предотвратить очень многие кровавые события на постсоветском пространстве, которые последовали за безнаказанностью армянских оккупантов.

Но для мира, к сожалению, всегда было важно, кто по национальности и по религиозной принадлежности жертва агрессии и террора. А так быть не должно. Дети Гянджи, Барды, Тертера так же хотели жить и радоваться жизни, как все другие дети мира. Они тоже не были ни в чем виноваты и не заслуживали такой страшной смерти. Но до слез их матерей миру почему-то не было дела...

Возможно, получилось немного эмоционально. Но нам простительно - сегодня вторая годовщина гибели невинных мирных жителей Гянджи. Хотя бы мы сами должны об этом помнить.