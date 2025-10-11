https://news.day.az/world/1787509.html На афганско-пакистанской границе начались вооруженные столкновения - ВИДЕО Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль линии Дюранда. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил новостной портал Tolo news. Отмечается, что масштабные вооруженные столкновения между силами талибов и пакистанской армией проходят вдоль линии Дюранда.
Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль линии Дюранда.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил новостной портал Tolo news.
Отмечается, что масштабные вооруженные столкновения между силами талибов и пакистанской армией проходят вдоль линии Дюранда. В частности, выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции и отступить.
