На афганско-пакистанской границе начались вооруженные столкновения

Тяжелые бои начались на афганско-пакистанской границе вдоль линии Дюранда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил новостной портал Tolo news.

Отмечается, что масштабные вооруженные столкновения между силами талибов и пакистанской армией проходят вдоль линии Дюранда. В частности, выстрелы и взрывы слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ряде районов пакистанские военные были вынуждены оставить свои позиции и отступить.