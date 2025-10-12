"Карабах" поднялся на 14 позиций в мировом рейтинге клубов

Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг клубов мира, в котором азербайджанский "Карабах" улучшил свои позиции еще на 14 строчек.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, набрав 171 очко, чемпион Азербайджана поднялся с 96-го на 82-е место.

Отметим, что месяцем ранее "скакуны" совершили еще более впечатляющий рывок - сразу на 38 позиций вверх.