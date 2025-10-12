https://news.day.az/politics/1787539.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Катару Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Катару. Как сообщает Day.Az, МИД Азербайджана выразил соболезнования правительству и народу Государства Катар в связи с трагической гибелью катарских дипломатов в результате ДТП в Египте.
Отметим, что трое катарских дипломатов, участвовавших в переговорном процессе по Газе в качестве посредников, погибли в автокатастрофе в Египте.
