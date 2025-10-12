Sony официально подтвердила часть характеристик PlayStation 6

Компания Sony совместно с AMD начала работу над архитектурой будущего поколения игровых консолей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом стало известно из беседы ведущего архитектора PlayStation 5 Марка Черни и генерального директора подразделения графики AMD Джека Хьюна, опубликованной на официальном YouTube-канале PlayStation.

По словам представителей двух компаний, исследования и разработки находятся на ранней стадии, однако уже сейчас делается акцент на внедрении передовых решений в области графических технологий. В частности, Sony и AMD создают Neural Arrays - кластеры вычислительных массивов, предназначенные для ускоренного рендеринга и интеллектуального апскейлинга изображения.

Кроме того, Sony совместно с AMD интегрирует в будущую консоль элементы архитектуры RDNA нового поколения. AMD, в свою очередь, представила новые Radiance-ядра - аналог RT-ядер NVIDIA, которые будут отвечать за трассировку лучей и обработку сложных шейдеров.

Важной частью архитектуры станет система масштабирования с применением искусственного интеллекта, включая технологию Neural Radiance Caching, обеспечивающую более реалистичное освещение и детализацию сцен.

Для увеличения производительности и пропускной способности GPU Sony и AMD также работают над усовершенствованием алгоритмов сжатия данных. Уже используемая технология Delta Color Compression будет модернизирована для более эффективной обработки графики.

По оценкам экспертов, совокупность этих инноваций обеспечит повышенную частоту кадров, улучшенную детализацию и энергоэффективность в будущей консоли. Сроки официального анонса PlayStation 6 пока не раскрываются.