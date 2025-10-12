Итальянский портал рассказал об азербайджанском мугаме

Итальянский портал Eurasiaticanews опубликовал статью "La musica Mugham patrimonio UNESCO a Roma" ("Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - мугам в Риме").

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, статья посвящена мероприятию под названием "Вечер мугама", проведенному в Центре культуры при посольстве Азербайджана в Италии.

В статье отмечается, что азербайджанский мугам, один из источников которого связан с городом Шуша в Карабахе, является сложной формой искусства, основанной на фольклоре и традициях устного народного творчества, объединяющей классическую поэзию и музыкальную импровизацию. Основные инструменты исполнения мугама - тар, кяманча и гавал, являющиеся неотъемлемой частью музыкальной культуры Азербайджана.

Автор статьи - итальянский представитель Европейского новостного агентства, руководитель портала Eurasiaticanews, журналист Карло Марино подчеркивает, что, в отличие от западной музыки, мугам основан не только на определенном музыкальном ладе, но и на передаваемых из поколения в поколение мелодиях и элементах импровизации. Будучи многочастной композицией, мугам постепенно наращивает эмоциональное напряжение и создает особую связь между исполнителем и слушателем.

В статье напоминается, что в 2003 году ЮНЕСКО включила азербайджанский мугам в Список нематериального культурного наследия человечества. Ранее, в 1977 году, отрывок мугама, записанный на "Золотую пластинку", был отправлен в космос на борту космического зонда Voyager. Эта пластинка символизировала культурное послание человечества.

Отмечается, что мероприятие прошло при поддержке Центра культуры при посольстве Азербайджана в Италии совместно с Фондом Хана Шушинского. В материале также говорится о творчестве известного азербайджанского ханенде и композитора Хана Шушинского (1901-1979). Автор подчеркивает, что одна из его самых известных песен - "Горы Шуши" (Şuşanın dağları) посвящена родному ханенде городу Шуша.