Стали известны судьи матчей "Араз-Нахчыван" в Лиге чемпионов УЕФА
Стали известны арбитры матчей группы VII Лиги чемпионов УЕФА, в которой выступает "Араз-Нахчыван".
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации футзала, матчи будут обслуживать судьи ФИФА: Виктор Ших (Франция), Василика Киуплеа (Уэльс), Аслан Галаев (Казахстан) и Ирмантас Капрасовас (Литва).
Представитель УЕФА Миодраг Радулович (Черногория), а также судьи-инспекторы Небойша Панич (Сербия) и Себастьян Ставицки (Польша) будут следить за работой арбитров.
Лига чемпионов УЕФА
Группа VII
29 октября
22:00. "Араз-Нахчыван" - "Юнайтед Галаци" (Румыния)
Sala Sporturilor Dunarea
30 октября
19:00. "Араз-Нахчыван" - "Дифферданж 03" (Люксембург)
Sala Sporturilor Dunarea
1 ноября
18:00. "Тайгерс Роермонд" (Нидерланды) - "Араз-Нахчыван"
Sala Sporturilor Dunarea
