ХАМАС передал Красному кресту первую группу израильских заложников

ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Times of Israel.

Красному кресту передали семь человек, в их числе - Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берманы, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал.

Они встретились с израильским военными и направились в пункт первичного приема в кибуце Реим на юге Израиля, откуда их доставят в больницы, передает "9 канал". Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар-Симан-Тов заявил, что медучреждения готовы принять освобожденных.

Боевое крыло ХАМАС в своем телеграм-канале заявило, что привержено достигнутому соглашению и установленным в нем срокам при условии, что израильская сторона также будет их соблюдать.

Израильская сторона, в свою очередь, готовится отпустить 1966 палестинских заключенных, они уже рассаживаются по автобусам. Это предусмотрено первым этапом плана по сектору Газа, разработанного президентом США Дональдом Трампом.