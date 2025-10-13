Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4100 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4100,6 за унцию, продемонстрировав рост на 0,75%. Уже к 13:54 мск цена поднялась до $4102,7 за унцию (+0,81%).