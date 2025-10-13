https://news.day.az/sport/1787648.html Пятикратный чемпион Азербайджана готовится создать семью Один из звездных футболистов Азербайджана Эльвин Юнусзаде готовится создать семью. Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, знаменательная дата в жизни 33-летнего защитника "Карван-Евлаха" запланирована на ноябрь. Экс-футболист сборной пять раз становился чемпионом Азербайджана и два раза завоевывал звание обладателя кубка страны.
Пятикратный чемпион Азербайджана готовится создать семью
Один из звездных футболистов Азербайджана Эльвин Юнусзаде готовится создать семью.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, знаменательная дата в жизни 33-летнего защитника "Карван-Евлаха" запланирована на ноябрь.
Экс-футболист сборной пять раз становился чемпионом Азербайджана и два раза завоевывал звание обладателя кубка страны.
Действующий игрок "Карван-Евлаха" ранее защищал цвета таких команд как "Нефтчи", "Симург", "Карабах", "Сабах", "Сабаил", "Габала", "Кяпаз" и "Шкупи" (Северная Македония).
