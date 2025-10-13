Пятикратный чемпион Азербайджана готовится создать семью

Один из звездных футболистов Азербайджана Эльвин Юнусзаде готовится создать семью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, знаменательная дата в жизни 33-летнего защитника "Карван-Евлаха" запланирована на ноябрь.

Экс-футболист сборной пять раз становился чемпионом Азербайджана и два раза завоевывал звание обладателя кубка страны.

Действующий игрок "Карван-Евлаха" ранее защищал цвета таких команд как "Нефтчи", "Симург", "Карабах", "Сабах", "Сабаил", "Габала", "Кяпаз" и "Шкупи" (Северная Македония).