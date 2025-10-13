https://news.day.az/sport/1787648.html

Пятикратный чемпион Азербайджана готовится создать семью

Один из звездных футболистов Азербайджана Эльвин Юнусзаде готовится создать семью. Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, знаменательная дата в жизни 33-летнего защитника "Карван-Евлаха" запланирована на ноябрь. Экс-футболист сборной пять раз становился чемпионом Азербайджана и два раза завоевывал звание обладателя кубка страны.