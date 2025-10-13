В Азербайджане могут начать выдавать беспроцентные кредиты

Со следующего года на финансовом рынке Азербайджана будут представлены продукты исламского банкинга.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тагиров на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB), прошедшем в Баку.

По его словам, Центральный банк, учитывая международный опыт, утвердил постепенную и прагматичную стратегию:

"Согласно этой стратегии, на первом этапе продукты исламского банкинга будут предлагаться в рамках традиционных банков по модели "исламского окна". Это позволит протестировать спрос на рынке, ознакомить участников с продуктами и в будущем создать условия для внедрения более масштабных решений и услуг".

