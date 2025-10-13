Китай и США сократили товарооборот

По данным Главного таможенного управления КНР, в период с января по сентябрь 2025 года объем внешней торговли между Китаем и Соединёнными Штатами сократился на 15,6% в годовом выражении и составил $425,81 млрд, передает Day.Az.

Экспорт китайской продукции в США за указанный период снизился на 16,9%, до $317,22 млрд. Импорт американских товаров в КНР также продемонстрировал отрицательную динамику, упав на 11,6% - до $108,59 млрд. Сальдо торгового баланса в пользу Китая составило $208,63 млрд, что на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Помимо этого, зафиксировано сокращение товарооборота между Китаем и Россией. Согласно обнародованным данным, объем двусторонней торговли за девять месяцев текущего года снизился на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил $163,62 млрд. При этом китайский экспорт в Россию уменьшился на 11,3%, достигнув $73,57 млрд, а импорт российских товаров в КНР упал на 7,7% - до $90,05 млрд.