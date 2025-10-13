Азербайджан сохраняет экономическую устойчивость и привлекательность для инвесторов

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что реальный ВВП Азербайджана в 2026 году вырастет на 2,5%, главным образом, благодаря развитию несырьевых отраслей экономики и масштабным государственным инвестициям.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал директор подразделения Sovereigns and Supranationals в Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан.

По его словам, одновременно сохраняются устойчивость маната, стабильность бюджета и перспективы роста иностранных инвестиций, поддерживаемые новыми нефтегазовыми проектами и расширением транзитной торговли.

Прогноз Fitch по экономическому росту Азербайджана в 2026 году и ключевые драйверы развития

Как отметил А.Рамакришнан, Fitch прогнозирует реальный рост ВВП на уровне 2,5% в 2026 году, что близко к среднесрочному потенциалу роста Азербайджана, при этом рост будет обеспечен, в первую очередь, несырьевым сектором экономики и государственными инвестициями, учитывая продолжающееся снижение добычи нефти, хотя производство природного газа окажет поддерживающее влияние.

"Хорошие перспективы роста есть в секторе информационно-коммуникационных технологий и транспорте. Для последнего ключевыми факторами поддержки выступают масштабные государственные инвестиции и транзитные операции в рамках Среднего коридора.

Рост несырьевого сектора в последние годы также получил значительный импульс за счёт восстановления в Карабахе. Однако по мере того как капитальные расходы достигнут пика, их вклад в рост будет снижаться", - сказал А.Рамакришнан.

Фискальная устойчивость Азербайджана и прогноз Fitch по бюджетному балансу на 2026-2027 годы

По его словам, Fitch ожидает, что консолидированный бюджет в 2026 году будет иметь профицит в размере 0,3% ВВП (в 2024 году: 3,6%), после чего в 2027 году сместится в небольшой дефицит.

"Азербайджан сохраняет инвестиционный рейтинг уровня "BBB-" со стабильным прогнозом, что обеспечивается устойчивым внешним балансом суверена и низким уровнем государственного долга. Кроме того, государственные финансы Азербайджана поддерживаются высокой гибкостью в финансировании и платёжеспособностью благодаря значительным активам Госнефтефонда (SOFAZ) и государственным депозитам", - подчеркнул А.Рамакришнан.

Прогноз Fitch по устойчивости курса маната и сохранению привязки к доллару США

По мнению Fitch, фактическая привязка маната к доллару США сохранится в ближайшие годы на текущем уровне - 1,70. Fitch считает, что официальная приверженность этому валютному режиму высока, а объём валютных активов государства для его защиты достаточен.

Прогноз Fitch по нефтегазовым доходам Азербайджана и динамике добычи до 2027 года

"Нефтегазовые доходы Азербайджана напрямую зависят от мировых цен и, следовательно, могут быть волатильными. Прогноз Fitch по ценам на нефть составляет $70 за баррель в 2025 году и $65 за баррель в 2026-2027 годах.

Ожидается, что нефтяные доходы стабилизируются в 2025-2027 годах, при этом объёмы добычи снизятся примерно на 9% по сравнению с уровнем 2024 года. Добыча газа, напротив, увеличится примерно на 5% к концу 2027 года относительно 2024-го", - подчеркнул А.Рамакришнан.

Оценка Fitch инвестиционного климата Азербайджана и влияние месторождения "Карабах" на приток иностранных инвестиций

Директор подразделения отметил, что инвестиционный климат в Азербайджане в определённой степени ограничен значительным присутствием государства в экономике, низким уровнем финансового посредничества и невысокими объёмами иностранных инвестиций вне энергетического сектора.

По мнению Fitch, фундаментальные изменения в инвестиционной среде потребуют времени. Тем не менее ожидаемый старт добычи нефти на месторождении "Карабах" в 2029 году, а также расширение роли Азербайджана в сфере транзитной торговли могут способствовать росту иностранных инвестиций в ближайшие годы.