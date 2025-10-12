Иран отказался от участия в Саммите мира в Египте

Иран отказался от участия в Саммите мира по Ближнему Востоку, который пройдёт 13 октября в Египте.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило агентство Tasnim.

Сообщается, что, несмотря на официальное приглашение, направленное Президентом США Дональдом Трампом его иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, Тегеран принял решение не направлять делегацию на мероприятие.

Официальные источники не указали причины отказа от участия в саммите.