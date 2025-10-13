Во Франции объявили новый состав правительства

12 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил состав нового правительства, включающего 19 министров.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.

Состав нового правительства по ключевым должностям:

1. Лоран Нюньес - министр внутренних дел

2. Катрин Вотрен - министр вооружённых сил и дел ветеранов

3. Жан-Пьер Фаранду - министр труда и солидарности

4. Моник Барбю - министр экологического перехода, биоразнообразия и международных переговоров по климату и природе

5. Жеральд Дарманен - министр юстиции

6. Ролан Лескюр - министр экономики, финансов и промышленного, энергетического и цифрового суверенитета

7. Серж Папен - министр малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности

8. Анни Женевар - министр сельского хозяйства, продовольствия и продовольственного суверенитета

9. Эдуар Жеффре - министр национального образования

10. Жан-Ноэль Барро - министр Европы и иностранных дел

11. Рашида Дати - министр культуры

12. Стефани Рист - министр здравоохранения, семьи, автономии и дел людей с ограниченными возможностями

13. Наима Мутчу - министр по делам заморских территорий

14. Франсуаз Гатель - министр территориального планирования и децентрализации

15. Амели де Моншален - министр государственной службы и публичных счетов

16. Филипп Батист - министр высшего образования, научных исследований и космоса

17. Марина Феррари - министр спорта, молодежи и общественной жизни

18. Филипп Табаро - министр транспорта

19. Венсан Жанбрюн - министр города и жилищной политики