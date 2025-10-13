Во Франции объявили новый состав правительства
12 октября, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил состав нового правительства, включающего 19 министров.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Елисейского дворца.
Состав нового правительства по ключевым должностям:
1. Лоран Нюньес - министр внутренних дел
2. Катрин Вотрен - министр вооружённых сил и дел ветеранов
3. Жан-Пьер Фаранду - министр труда и солидарности
4. Моник Барбю - министр экологического перехода, биоразнообразия и международных переговоров по климату и природе
5. Жеральд Дарманен - министр юстиции
6. Ролан Лескюр - министр экономики, финансов и промышленного, энергетического и цифрового суверенитета
7. Серж Папен - министр малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и покупательной способности
8. Анни Женевар - министр сельского хозяйства, продовольствия и продовольственного суверенитета
9. Эдуар Жеффре - министр национального образования
10. Жан-Ноэль Барро - министр Европы и иностранных дел
11. Рашида Дати - министр культуры
12. Стефани Рист - министр здравоохранения, семьи, автономии и дел людей с ограниченными возможностями
13. Наима Мутчу - министр по делам заморских территорий
14. Франсуаз Гатель - министр территориального планирования и децентрализации
15. Амели де Моншален - министр государственной службы и публичных счетов
16. Филипп Батист - министр высшего образования, научных исследований и космоса
17. Марина Феррари - министр спорта, молодежи и общественной жизни
18. Филипп Табаро - министр транспорта
19. Венсан Жанбрюн - министр города и жилищной политики
