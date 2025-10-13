Хроника Победы: Армения сделала свое поражение неизбежным

13 октября все еще продолжает действовать режим гуманитарного прекращения огня. Но соблюдается он односторонне Азербайджаном. Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия, подразделения вооруженных сил Армении, проведя перегруппировку и передислокацию сил, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции азербайджанской армии в некоторых направлениях фронта, сообщает министерство обороны.

В ночь с 12 на 13 октября общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной.

В результате действий, предпринятых азербайджанской армией, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы противника, три РСЗО БМ-21 "Град", один ЗРК "Тор-М2КМ", одна ЗСУ-23-4 "Шилка", две БМП-2, три пушки 2А36 "Гиацинт-B", одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица-пушка Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника.

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий личный состав 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, занявший позиции на оборонительном участке, был уничтожен, личный состав 1-го мотострелкового полка, численностью до одной роты, был заманен в засаду, автомобильная техника была уничтожена в движении.

Колонна автомобильной техники 4-го мотострелкового полка, передвигающаяся в Аскеранском направлении, а также группа добровольцев, двигавшаяся из населенного пункта Сисиан в Армении в направлении оккупированных территорий Азербайджана, были уничтожены огневым ударом. В подразделениях армянской армии, сопротивление которой полностью сломлено, наблюдаются случаи массового дезертирства.

Войска азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного перемирия, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте, заявило МО.

13 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Türk. В котором, в частности, заявил: "Танец Пашиняна в пьяном угаре и другие его оскорбления вызвали справедливый гнев у азербайджанского народа. Мы мстим за эти его выходки на поле боя. Азербайджанский солдат показывает на поле боя, кто прав, а кто нет. Мы демонстрируем свою мощь, волю народа на поле боя. Другие провокации Пашиняна также не остаются и не будут оставаться без ответа. Достоинство азербайджанского народа восстанавливается. Кровь наших шехидов не остается и не должна оставаться неотомщенной. Освобожденные сегодня нами города, села являются лучшим нашим ответом Пашиняну и таким же, как он".

С утра 13 октября вооруженные силы Армении продолжали подвергать обстрелу населенные пункты Агдама. Постоянно обстреливаются поселки Дорйол-1 и Тезекенд, а также села Тезекенд, Гарванд, Чеменли, Сарыджали, Ахмедагалы, Мирашелли, Афатли и Гарадаглы района.

Начиная с утренних часов, армянские вооруженные силы, грубо нарушившие режим гуманитарного перемирия, вновь подвергли обстрелу территорию Тертерского, Геранбойского и Агдамского районов.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обнародовала статистику преступлений, совершенных в результате провокаций Армении с 27 сентября по 12:00 13 октября.

В результате обстрела ВС Армении наших населенных пунктов из тяжелой артиллерии и ракетных систем погибли 42 гражданских лица, еще 206 человек получили ранения. Кроме того, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела армянской армии 1479 домов, 66 многоквартирных зданий и 241 гражданский объект пришли в негодное состояние.

По предварительным данным, в результате артиллерийских атак с 27 сентября в городе Тертер, поселках и селах района разрушено свыше 100 частных домов, нанесен ущерб около 500 домам, 51 многоквартирному жилому зданию, 60 подсобным строениям, 18 социальным, 7 производственным, 27 торговым объектам и 14 административным зданиям. Есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения. В населенных пунктах Агджабединского района полностью разрушены 11 домов, около 150 домам, 1 детскому саду, 1 мечети и 1 библиотеке нанесен ущерб.

Телеканал ВВС подготовил репортаж в связи с ракетным обстрелом Гянджи со стороны Армении. В репортаже демонстрируются кадры разрушенных в результате ракетного обстрела со стороны Армении домов, людей, потерявших родных. Показывая на разрушения, находящаяся на месте происшествия корреспондент ВВС отмечает: "Посмотрите, что осталось от мест проживания этих людей во втором по величине городе Азербайджана Гяндже". Подчеркивается, что это неприкрытое взятие на прицел гражданского населения. "В этих разрушенных зданиях, квартирах проживали люди. Среди развалин можно заметить кровати, матрасы. Атака была совершена в 2 часа ночи по местному времени.

Министерство обороны представило видеокадры освобожденного от оккупации поселка Гадрут.