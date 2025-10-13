Во Франции внесут резолюцию о вотуме недоверия новому правительству
Французская правая партия "Национальное объединение" в понедельник, 13 октября, внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству Франции.
Как передает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.
"Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны "Национального объединения" и наших союзников из "Союза правых за республику". Завтра мы внесем резолюцию о вотуме недоверия", - написала политик.
Она призвала президента Франции Эммануэля Макрона немедленно объявить о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) для проведения новых парламентских выборов. По мнению Ле Пен, граждане страны должны сами высказаться и избрать себе новое большинство.
Накануне премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о завершении формирования нового состава правительства страны.
Ключевые министры сохранили свои позиции. Жан-Ноэль Барро остался на посту главы МИД, Ролан Лескюр продолжит руководить министерством экономики и финансов, а Жеральд Дарманен сохранил портфель министра юстиции.
Новым министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Пост главы МВД занял бывший префект парижской полиции Лоран Нуньес.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре