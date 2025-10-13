Все мечети в Карабахе были разрушены

В Карабахском регионе, отличающемся богатством материально-культурных памятников, в период оккупации были разрушены все мечети, другие святыни, кладбища, музеи и памятники исламской культуры. Это агрессия не только против азербайджанского народа, но и против культуры всего человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, об этом сказал специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, выступая на мероприятии, проходящем в Карабахском университете.

Э.Юсубов также сказал, что в период оккупации армяне пытались арменизировать не только исламские памятники, но и христианские албанские храмы. Один из таких памятников - Гандзасарский монастырь в селе Венгли Агдеринского района, албанский монастырь XIII века. "В период оккупации армяне изменили архитектурную структуру и внутреннее убранство памятника, а албанские надписи были стерты. Целью этого была фальсификация истории. Сегодня на освобожденных от оккупации территориях восстанавливаются мечети, культурные центры и церкви", - сказал Э.Усубов.