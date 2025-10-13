Фрески всемирно известного мексиканского художника Диего Риверы в Баку

15 октября в 16:00 в Национальном музее искусств Азербайджана состоится лекция на тему "Диего Ривера. Обещание светлого будущего". В ходе лекции, которую проведёт Мария-Тереза Мойя Малфавон, директор Музея Диего Риверы "Анауакалли", будет представлена подробная информация о выставке "Диего Ривера. Обещание светлого будущего".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе музея.

Эта выставка в Национальном музее искусств Азербайджана станет первым крупным международным проектом Музея "Анауакалли". Слушатели лекции ознакомятся с фресками всемирно известного мексиканского художника и общественного деятеля Диего Риверы, выполненными им для различных зданий в Мексике и за рубежом, а также с его знаменитыми работами, отражающими дух народа, трудящихся и идеи социальной справедливости, узнают о философии искусства Риверы, его видении будущего и социальных посланиях, которые он заложил в своих работах.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az