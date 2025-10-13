Азербайджан привержен принципам взаимопонимания в отношениях с Ираном и Россией

Азербайджанская Республика привержена принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства в отношениях как с Исламской Республикой Иран, так и с Российской Федерацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

"В этой связи мы уверены, что наши многогранные отношения с обеими странами будут и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на трехсторонней основе и будут наполняться новым содержанием", - сказал он.

Ш. Мустафаев особо отметил важность дальнейшего развития и укрепления межгосударственных отношений, основанных на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"Укрепление мира, стабильности, безопасности, процветания и инициатив сотрудничества в регионе крайне важно для развития взаимодействия во всех областях.

С этой точки зрения, возрастает актуальность механизма региональных консультаций "3+3", созданного по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Эта инициатива дополняет существующие двусторонние и другие форматы сотрудничества, укрепляет региональную безопасность и стабильность, создает новые возможности для экономического роста и прогресса.

Также отмечу, что трехсторонний формат встреч между нашими странами также был создан по инициативе Президента Ильхама Алиева. На основе этой инициативы 8 августа 2016 года в Баку состоялся первый саммит президентов Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран и Российской Федерации. Позднее, 1 ноября 2017 года, в Тегеране состоялся второй саммит", - отметил вице-премьер.