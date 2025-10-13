https://news.day.az/unusual/1787716.html Редкое оптическое явление в Румынии - ФОТО В Румынии заметили впечатляющее и крайне редкое оптическое явление. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы запечатлели "разбавленную радугу" с яркими цветами, которая была заметна с большого расстояния и сохранялась более полутора часов.
Редкое оптическое явление в Румынии - ФОТО
В Румынии заметили впечатляющее и крайне редкое оптическое явление.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидцы запечатлели "разбавленную радугу" с яркими цветами, которая была заметна с большого расстояния и сохранялась более полутора часов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре