Азербайджану, России и Ирану нужно формировать гармонизированную транспортную инфраструктуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в ходе трёхсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией в Баку.

Он отметил, что по данным Федеральной таможенной службы России, за первые полугодия 2025 года через российско-азербайджанские участки государственной границы проследовало 176 761 транспортное средство международной перевозки.

"Это превышает аналогичных показателей прошлого года на 10%. Объем грузопотока вырос на 13% и составил 680 миллионов тонн", - отметил Оверчук.

Он также подчеркнул, что дальнейшее развитие западного маршрута международного транспортного коридора Северо-Юг требует совместной работы по расширению узких мест и снятию имеющихся барьеров.

"Для повышения привлекательности западного маршрута международного транспортного коридора Северо-Юг нам нужно формировать гармонизированную транспортную инфраструктуру России, Азербайджана и Ирана и создавать равные условия для всех добросовестных перевозчиков при прохождении государственной границы. Совместная работа России, Азербайджана и Ирана по укреплению транспортной связности является важнейшим элементом в развитии наших добрососедских отношений и растущих торговых связей.

У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами.

Мы создаём наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей и экспортеров наших стран. Это та работа, в результате которой наши экономики получают дополнительные возможности расширяться, создаются новые рабочие места, возрастают доходы и улучшаются жизни людей", - сказал он.