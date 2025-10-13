Нидерланды взяли под контроль китайского производителя чипов

Правительство Нидерландов установило контроль над китайским производителем чипов Nexperia (дочерняя компания Wingtech Technology) на фоне растущей напряженности в мировой торговле.

Как передает Day.Az, об этом сообщил CNBC.

Решение направлено на предотвращение обстоятельств, при которых товары, производимые компанией, "станут недоступными в чрезвычайной ситуации". Правительство пошло на этот после обнаружения "острых сигналов" о существенных недостатках в отношении управления предприятием, отмечает издание.

Nexperia специализируется на крупносерийном производстве микросхем, используемых в электронике различных отраслей и обеспечивает поддержание технологических цепочек поставок в Европе, говорится в публикации.

Уточняется, что после заявления правительства акции Wingtech, котирующиеся на Шанхайской бирже, упали на 10%, достигнув максимального дневного лимита.