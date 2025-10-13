Трамп выразил желание заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение с Ираном после совместной с Израилем атаки на объекты по обогащению урана исламской республики. Об этом он заявил в ходе брифинга в парламенте еврейского государства, передает английская служба Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Знаете, было бы здорово, если бы мы смогли заключить с ними (Ираном. - "Газета.Ru") мирное соглашение", - сказал политик.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Народ как лев", атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. Израильские власти мотивировали удары тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на атаку в тот же день выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы - в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом Соединенные Штаты попытались остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного "спонсора терроризма в мире". Иран ответил ударом по Аль-Удейд в Катаре - крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке.

Уже 24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались "серьезно повреждены".