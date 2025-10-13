Использование чистой энергии предотвратило выброс 20 тонн углерода

Использование чистой энергии способствует значительному сокращению углеродного следа железных дорог.

В новом локомотивном депо Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" (ADY) - Баладжары, открытом в 2021 году, установлено 307 солнечных панелей, а в введённом в эксплуатацию в 2022 году депо Гянджи - 350 панелей, сообщает Day.Az со ссылкой на АЖД.

Отмечено, что в 2024 году солнечные панели произвели 90 тысяч киловатт-часов "зеленой" электроэнергии. В результате использования полученной чистой энергии было сэкономлено более 8 тысяч кубометров природного газа и предотвращен выброс 20 тысяч килограммов углерода.

"AЖД направляет бумажные отходы на переработку, одновременно очищая промышленные воды для их повторного использования. Кроме того, регулярно организуются акции по посадке деревьев и озеленению, а также обеспечивается охрана флоры и фауны во время строительных работ в соответствии с действующими требованиями и стандартами", - говорится в информации ведомства.