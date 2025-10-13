https://news.day.az/economy/1787837.html Приняты новые нормы распределения нафталанской нефти по лечебным учреждениям Утверждены "Правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, ее распределения по санаторно-курортным учреждениям". Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Утверждены "Правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, ее распределения по санаторно-курортным учреждениям".
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Этот документ определяет правила добычи, переработки, хранения нафталанской нефти, ее распределения по санаторно-курортным учреждениям с учетом факторов внедрения научно-технических достижений в технологические процессы, передовых технологий, оборудования, экономного использования сырья и энергетических ресурсов, расширения ассортимента товарной продукции и повышения ее качества.
