Прототип Wi-Fi 8 показал рекордную скорость передачи данных

Не успел Wi-Fi 7 широко выйти на рынок, как компания TP-Link уже продемонстрировала значительный шаг в сторону следующего поколения беспроводной связи. В понедельник компания объявила об успешном тестировании раннего прототипа оборудования Wi-Fi 8, назвав это "критическим этапом" в его разработке. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя подробности тестирования пока ограничены, TP-Link подтвердила, что ей удалось проверить работу маяка (beacon) и возможностей передачи данных стандарта Wi-Fi 8 (802.11bn), доказав его жизнеспособность для будущих потребительских устройств. По заявлению TP-Link, прототип был разработан в рамках "совместного отраслевого партнерства". Компания ожидает, что потребительские устройства появятся на рынке еще до официальной ратификации стандарта, которую Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) планирует завершить к 2028 году.

Вопреки ожиданиям, Wi-Fi 8 сосредоточится не только на увеличении пиковой пропускной способности. Как объясняла Qualcomm в своем июльском блоге, целью стандарта является поддержание стабильности и постоянной онлайн-работы устройств. Wi-Fi 8, подобно предшественнику, будет использовать диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц с теоретической максимальной шириной канала в 320 МГц и пиковой скоростью передачи данных в 23 Гбит/с. Однако основной акцент сделан на улучшении реальной производительности и надежности соединения.

Основная задача нового стандарта - обеспечить лучшую работу в условиях слабого сигнала или высокой сетевой нагрузки, когда множество устройств делят одно соединение. Wi-Fi 8 теоретически сможет обслуживать больше устройств одновременно и значительно снизить задержки при удалении от роутера или перемещении по дому. Это должно обеспечить более плавный опыт при стриминге и онлайн-играх, а также предотвратить обрывы, "заморозки" и искажения голоса во время видеозвонков.