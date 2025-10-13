https://news.day.az/politics/1787873.html Состоялось координационное совещание по подготовке учений «Единство – 2025» - ФОТО В Самаркандской области Узбекистана состоялось координационное совещание по совместным региональным учениям "Единство - 2025". Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана. Руководящий состав привлечённых к учениям контингентов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомился с поставленными задачами.
Состоялось координационное совещание по подготовке учений «Единство – 2025» - ФОТО
В Самаркандской области Узбекистана состоялось координационное совещание по совместным региональным учениям "Единство - 2025".
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Руководящий состав привлечённых к учениям контингентов из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана ознакомился с поставленными задачами.
Подразделения выполнили действия начального этапа региональных учений.
В рамках региональных учений "Единство - 2025" коммандос и расчёты БПЛА Азербайджана примут участие в выполнении 14 действий, предусмотренных в ходе 20 тактических эпизодов основного этапа учений.
